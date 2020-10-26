2020/10/26 | 20:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /… افاد مصدر امني بأن تنظيم داعش شن هجوما على نقطة تفتيش للحشد العشائري واودى بحياة 2 واصابة 3 اخرين في ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين .



وقال المصدر لل( المستقلة) ..



اليوم الاثنين إن “عناصر من داعش هاجموا نقاط مرابطة تابعة للحشد العشائري في قرية “المزاريع” شرقي ناحية يثرب ما أودى بحياة عنصرين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



هجوم لداعش يودي بمقتل واصابة 5 اخرين من الحشد العشائري وكالة الصحافة المستقلة.

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