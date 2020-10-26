2020/10/26 | 20:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ علق الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة ، على الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن أزمة التصريحات المسيئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للإسلام والمسلمين، عقب أزمة ذبح المدرس الفرنسي.



وطلب طعيمة ، من متابعيه ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، أن يتم محاربة الرئيس الفرنسي بنفس طريقته ، قائلا: “بدعو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمير طعيمة يقترح هذا الأمر على متابعيه ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي وكالة الصحافة المستقلة.

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