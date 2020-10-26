غوتيريش: العنصرية وكراهية الأجانب والإسلام تسمم المجتمعات

2020/10/26 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من مخاطر انتشار ثقافة الكراهية بين المجتمعات في مختلف انحاء العالم.

غوتيريش نشر تغريدة في تويتر باللغة العربية قال فيها ان العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية وكراهية الإسلام تسمم مجتمعاتنا، مشددا على ضرورة مواجهة تلك المفاهيم في كل مرة وفي كل مكان على حد تعبيره.

تغريدة غوتيريش جاءت عقب تصاعد حدة ردودِ فعل ِ أطرافٍ ودول مختلفة على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المسيئة للدين الإسلامي.

“العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية وكراهية الإسلام تسمم مجتمعاتنا..



يجب علينا مواجهتها في كل مرة وفي كل مكان”

_الأمين العام @antonioguterres pic.twitter.com/xKMQLJNaJj

— الأمم المتحدة (@UNarabic) October 26, 2020

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