2020/10/26 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رهنت رئاسة مجلس النواب التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى بتوافق ممثلي المكونات.

وعقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ونواب عن محافظتي كركوك ونينوى ورئيس اللجنة القانونية اجتماعا لبحث التصويت على تقسيم الدوائر الانتخابية لكركوك ونينوى، بعد أن صوت مجلس النواب على الدوائر الانتخابية لـست عشرة محافظة في جلسة يوم السبت الماضي، مع تأجيل التصويت على دوائر المحافظتين بغية إعطاء فرصة لممثلي المكونات للوصول إلى أتفاق يرضي جميع الأطراف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان: التصويت على الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى مرهون بتوافق ممثلي المكونات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان: التصويت على الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى مرهون بتوافق ممثلي المكونات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).