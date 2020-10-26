الأعرجي والعطا يبحثان تفعيل كاميرات المراقبة داخل بغداد لملاحقة الجريمة

2020/10/26 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع محافظ بغداد محمد جابر العطا، تفعيل كاميرات المراقبة داخل العاصمة بغداد.

مستشارية الأمن القومي أكدت في بيان أن الاعرجي والعطا، ناقشا تعزيز التعاون فيما يتعلق بالتنسيق الأمني وديمومة الاستقرار داخل العاصمة، لا سيما تفعيل عمل كاميرات المراقبة في بغداد وتوزيعها بشكل يغطي جميع المناطق السكنية والتجارية ومؤسسات الدولة، بما يعزز استقرار الوضع الأمني، وملاحقة الجريمة والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

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