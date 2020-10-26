ايران تسجل حالة وفاة بكورونا كل 5 دقائق

2020/10/26 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 5960 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 574856 من ضمنهم 4982 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

وأشارت الصحة الإيرانية، إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 459250 شخصاً، فيما تم تسجيل 337 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 32953 شخصا، بحسب وكالة “فارس”.

وبحسب وسائل إعلام تابعتها السومرية نيوز، فقد عرض شريط الأخبار على التلفزيون الإيراني الرسمي نبأ يفيد بأن إيرانياً يتوفى بسبب كورونا كل 5 دقائق، وذلك في ضوء أعداد الوفيات اليومية التي تعلنها السلطات، وكانت في حدود 300 وفاة على مدى العشرين يوماً الماضية، وفقاً لـ”رويترز”.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت، في التاسع من الشهر الحالي، حالة الطوارئ في النظام الصحي للبلاد، وأصدرت أمرا بمنع إجراء أي عمليات جراحية في المستشفيات الإيرانية إلا للحالات الطارئة حتى إشعار آخر.

وفي يوم الجمعة الماضي، تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة عتبة الستة آلاف حالة، وذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة.

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