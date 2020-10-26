مندسون “أحداث” استهدفوا القوات الامنية العراقية بالمولوتوف

2020/10/26 | 20:49 - المصدر: قناة التغيير

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اتهم اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة المندسين المتواجدين داخل ساحات التظاهر بتلقي أموال وتوجيهات من أجل إحداث مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال رسول إن المندسين ومن يحاول استهداف القوات الامنية في بغداد بقنابل المولوتوف وغيرها هم من الاحداث، يهدفون الى تشتيت جهد الحكومة في حماية المتظاهرين الحقيقيين، الذين ساهموا في التوصل إلى العديد من المندسين المنتمين لعصابة الجريذي التي تتخذ من المنطقة المحيطة بساحة التحرير وكرا لها.

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