الكشف عن لقاح لكورونا “يبعث الامل”… قرابة 30 يوماً ستضع النتائج الايجابية

2020/10/26 | 20:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

لم تتأثر القدرة على الإنجاب لدى المتطوعين المشاركين في اختبار للقاح “آبي واك كورونا” الذي وضعه مركز “فيكتور” الروسي.



وأظهر اللقاح أمانه التام.

أعلن ذلك ناطق باسم هيئة “روس بوتريب نادزور” (الرقابة على الاستهلاك) الروسية قائلا إن الغاية من الاختبار كانت التأكد من عدم تأثر القدرة على الإنجاب لدى المتطوعين المشاركين في الاختبار لأية ظواهر سلبية.

وأشار الناطق إلى أن الاختبار المذكور سينتهي في ديسمبر المقبل.

وقال الناطق إن تطعيم الفئران الذي أجري في المرحلة الأولى للاختبار لم يسفر عن أي تأثير سلبي للقاح على وظيفتها المتعلقة بالإنجاب وعلى بنية غددها التناسلية.



ولم يسفر التطعيمان الأول والثاني عن أية ظواهر سلبية.

وأشار الناطق إلى أنهم يرصدون أية انحرافات محتملة في عمل الجهاز التناسلي للمتطوعين المشاركين في الاختبار.



وأعاد إلى الأذهان أن اللقاح الذي وضعه الخبراء في مركز “فيكتور” الروسي تم تسجيله في منتصف أكتوبر الجاري.

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