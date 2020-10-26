في ديالى.. للعام الثاني على التوالي”جوهرة حمرين” تخلو من غربان الشر

2020/10/26 | 20:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عدم تسجيل اي اعتداء ارهابي على صيادي بحيرة حمرين بسبب انتشار الحشد الشعبي.

وقال مدير ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صيادي بحيرة حمرين( 60كم شمال شرق بعقوبة) والتي تمثل جوهرة حوض حمرين لم يتعرضوا الى اي اعتداء ارهابي للعام الثاني على التوالي بسبب انتشار الحشد الشعبي ومسك زمام الامور فيها بعدما كانت مسرحا لاحداث اليمة من استهداف متكرر للصياديين ما ادى الى استشهاد واصابة بعضهم”.

واضاف الزركوشي،ان” صيد الاسماك عاد الى وضعه الطبيعي وعشرات الصياديين فتح له ابواب الرزق بسبب الاستقرار الامني في بحيرة حمرين التي كانت نقطة ساخنة في ملفها الامني بسبب نشاط داعش الارهابي مؤكدا بان جوهر حمرين تخلو من غربان الشر للعام الثاني على التوالي وهذا انجاز امني لم ياتي من فراغ بل بسبب تضحيات ودماء زكية”.

وتعد حمرين اهم واكبر خزين مائي في ديالى كان نقطة ساخنة لسنوات بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي واستهدافها المتكرر لصيادي الاسماك”.،انتهى 25 ف

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