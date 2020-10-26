شرطة ذي قار: خطة أمنية حافظت على سلمية تظاهرات المحافظة

2020/10/26 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علقت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، على اسباب نجاح خطتها بحماية التظاهرات، فيما بينت اسباب عدم حصول اي حادثة شغب.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة ذي قار، العميد فؤاد كريم لـ(بغداد اليوم)، ان "المحافظة شهدت يوم أمس تظاهرات كبيرة، شارك بها المئات من المواطنين واتسمت بالسلمية".

واشار الى "المحافظة ومنذ يوم امس تشهد تظاهرات بذكرى انطلاق تظاهرات 25 تشرين، وانها لم تشهد هذه المرة اي حالة من حالات الشغب والاعتداء على القوات الامنية ولا حتى على المتظاهرين".

وعن اسباب هذا النجاح بين كريم ان "القوات الامنية وضعت خطة امنية مناسبة، تمكنت من خلالها حماية المتظاهرين وتوفير جو امن ومناسب لتلك التظاهرات".

ويوم امس الاحد، احيا المتظاهرون في محافظة ذي قار، الذكرى الاولى لتظاهرات الخامس والعشرين من تشرين الاول، حيث تجمع المئات من المتظاهرين في ساحة الحبوبي (مركز تظاهرات الناصرية)، لرفع الشعارات ذاتها التي خرجت بها التظاهرات السابقة، فيما لم تسجل المحافظة اي خرق امني يذكر او صدام مع القوات الامنية.

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