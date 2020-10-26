انتهاء الاجتماعات التداولية والنواب يتوجهون الى القاعة الكبرى استعدادا لعقد الجلسة

2020/10/26 | 20:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بدأت رئاسة مجلس النواب بقرع الجرس استعدادا لعقد الجلسة مساء اليوم ، حيث توجه النواب الى القاعة الرسمية الكبرى ، بعد ان انتهت الاجتماعات التداولية المشتركة بين ممثلي الكتل واعضاء اللجنة القانونية النيابية ./انتهى5

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