وزير النفط السعودي يؤكد تجاوز سوق النفط المرحلة الاسوأ

2020/10/26 | 20:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الإثنين، إن سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ.وأضاف الوزير خلال منتدى الطاقة الهندي الافتراضي (أسبوع سيرا) عندما طُلب منه التعقيب على حالة تعافي سوق النفط : أظن أن المرحلة الأسوأ قد انتهت.واوضح : لا نزال متيقظين.



أعتقد أن هناك تحولا كبيرا في المجمل من حيث أين نحن اليوم وأين كنا في نيسان و أيار.وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، من بينهم روسيا، خفضا قياسيا في إنتاج النفط في نيسان مع تضرر الطلب بفعل جائحة كوفيد-19.



ومن المقرر أن يزيدوا الإنتاج في كانون الثاني في إطار تخفيف تدريجي للقيود على إمدادات الخام.ولم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات أدلى بها يوم الخميس الماضي، تمديد تخفيضات النفط لوقت أطول إذا سمحت أوضاع السوق بذلك./انتهى3

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