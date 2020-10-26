2020/10/26 | 20:53 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما أكدت مصادر أمنية أن انفجاراً كبيراً، هزّ الاثنين، معسكر "أشرف" الذي يضم قوات من الحشد الشعبي شمالي محافظة ديالى، نفت الميليشيات تلك المعلومات.وكانت المصادر قد أكدت أن الانفجار وقع في مخازن للأسلحة والعتاد تابع للواء الرابع في الحشد والذي تديره منظمة بدر بزعامة هادي العامري.يذكر أن المعسكر الذي يقع في قضاء الخالص شمالي ديالى كان يضم المقر الرئيس لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة لإيران منذ تسعينيات القرن الماضي حتى أجبرتهم حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي على الخروج منه، بعيد الانسحاب الأميركي من العراق عام 2011.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يهز معسكرا للحشد الشعبي في ديالى.. والأخير ينفي) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يهز معسكرا للحشد الشعبي في ديالى.. والأخير ينفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).