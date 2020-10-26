اللواء رسول ومعن يكشفان تفاصيل تظاهرات العراق بالامس

2020/10/26 | 20:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول، الاثنين، المتظاهرين إلى الالتزام بالأماكن المخصصة للتظاهر، في وقت أكد فيه ال...

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