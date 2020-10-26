2020/10/26 | 21:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني،اليوم الاثنين، وفداً من قوات التحالف الدولي برئاسة نائب قائد قوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال كيفن كوبسي.وجرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في الساحة العراقية والمنطقة عموماً، كما جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي.كذلك تم التشديد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يبحث مع وفد من التحالف الدولي أوضاع العراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يبحث مع وفد من التحالف الدولي أوضاع العراق والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).