بالصورة… موقف عمليات أرساء السفن و تفريغ وشحن الحمولات في أرصفة ميناء أبو فلوس

2020/10/26 | 21:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر منصة يس عراق، موقف عمليات أرساء السفن و تفريغ وشحن الحمولات في أرصفة ميناء أبو فلوس بالتنسيق مع ملاكات التوجيه و الارشاد البحري.

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