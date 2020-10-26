2020/10/26 | 21:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاثنين ، عن اضافة 18 سريرا جديدا في ردهات الطوارئ في مستشفى الجبايش العام .



وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مستشفى الجبايش العام زاد من السعة السريرية في ردهات الطوارئ باضافة 18 سريرا ضمن اعمال توسعة وترميم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اضافة 18 سريرا في ردهات طوارئ مستشفى الجبايش العام وكالة الصحافة المستقلة.

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