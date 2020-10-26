وزارة الكهرباء تعزو انقطاع التيار عن مناطق بالكرخ الى عارض فني طارئ

2020/10/26 | 21:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الكهرباء ان انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بجانب الكرخ من العاصمة بغداد، نتج عن عارض فني طارئ.

الوزارة نشرت بيانا على موقعها أوضحت فيه ان عارضا فنيا طارئا أدى الى انفصال خط الضغط الفائق تاجي – غرب بغداد مئة كي في وخروجه عن العمل، مما أدى الى انقطاع التغذية عن بعض المناطق في جانب الكرخ من بغداد، إضافة الى تزامن ذلك مع القيام بأعمال توسعة لمحطة توليد بسماية المركبة، مشيرة الى استنفار فرق صيانة الخطوط لمعالجة العارض الفني وإعادة الخط للعمل.

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