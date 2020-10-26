الصدر يوجه بفتح مرقد محمد الصدر امام الزائرين لمدة 30 يوماً

2020/10/26 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأوعز الامين العام لمرقد الشهيد الصدر، مقتدى الصدر، لنائبه علي مؤمل الصدر بفتح مرقد محمد الصدر ونجليه.وجاء في التوجيه، ان المرقد يفتح امام الزائرين مع اخذ التدابير الصحية الكاملة والمشددة للحفاظ على سلامة الزائرين وباعداد محدودة وبشكل تجريبيٍ لمدة شهر لمعرفة مدى التزام الزائرين بشروط السلامة الصحية، وفقا لوثيقة تحمل توقيع الصدر.

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