2020/10/26 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ التقى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، السفير السوري صطام جدعان الدندح.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان , الوزير استقبل في مقر الوزارة اليوم الإثنين السفير السوري وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق وسوريا وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يبحث مع السفير السوري العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يبحث مع السفير السوري العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).