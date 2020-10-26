الصدر يوعز بفتح مرقد الشهيد المرجع محمد الصدر ونجليه أمام الزائرين

2020/10/26 | 21:24 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ أوعز زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بفتح مرقد الشهيد المرجع محمد الصدر ونجليه أمام الزائرين .واشار الصدر الذي يترأس الامانة العامة للمرقد ، الى نائبه علي ابن الشهيد مؤمل الصدر ، بفتح المرقد امام الزائرين مع اخذ التدابير الصحية الكاملة والمشددة للحفاظ على سلامة الزائرين.وقال الصدر ان الافتتاح الاولي سيكون بأعداد محدودة وبشكل تجريبيٍ لمدة شهر لمعرفة مدى التزام الزائرين المؤمنين بشروط السلامة الصحية.ووجّه الصدر ، الهيأة التنفيذية باتخاذ الاجراءات الصحية والخدمية اللازمة لاستقبال الزائرين الكرام ووضع آلية عمل وتعليمات صحية تتناسب للوقوف بوجه جائحة كورونا./انتهى.

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