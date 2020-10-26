2020/10/26 | 21:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصفة من ردود الافعال الاقليمية على الاساءات، التي ساقها الرئيس ماكرون ضد النبي محمد "صلى الله عليه واله وسلم"، اجمعت على رفض تلك الاساءات، وحذرت من ...

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