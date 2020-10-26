ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار تتجاوز4 تريليونات دولار للمرة الأولى

2020/10/26 | 21:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري أعلى 4 تريليونات دولار لأول مرة على الإطلاق.

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