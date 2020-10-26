2020/10/26 | 21:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الإثنين، التزام القوات الأمنية بواجباتها في حماية المتظاهرين دون حمل أسلحة نارية، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة اعتقال العشرات ممن وصفتهم بـ"المتجاوزين" في بغداد.

وقال رسول في مؤتمر صحافي مشترك، 26 تشرين الأول/أكتوبر، إنّ "القطعات الأمنية تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة"، مشيرًا إلى أن قوات الأمن تعرضت إلى "المئات" من الزجاجات الحارقة.

وطالب رسول، المتظاهرين بـ "التعاون مع القوات الأمنية"، مؤكدًا أن تلك القوات "ملتزمة بالحفاظ على أرواح المواطنين".

كما أكد الناطق، أصابة العشرات من عناصر قوات الأمن، داعيًا المتظاهرين إلى عد الخروج من ساحات الاحتجاج، وشدد أنّ القوات المنتشرة في مواقع الاحتجاجات "لا تحمل أسلحة ناريّة"، محذرًا من أنّ "استهداف القوات الأمنية من قبل مجاميع يمنح رسالة سيئة للعالم".

من جانبه، قال اللواء سعد معن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، إنّ "قواتنا الأمنية منضبطة وتعاملت بحكمة مع المتظاهرين"، معلنًا اعتقال 141 متهمًا من "المتجاوزين على القوات الأمنية".

وأعلن معن أيضًا، اعتقال "مجموعة اعتدت على الملاكات الطبية"، محذرًا من "الشائعات التي تهدف إلى تعكير العلاقة بين القوات الأمنية والمتظاهرين"، فيما أشار إلى وجود "تجاوب كبير من الناشطين المتواجدين في ساحات التظاهر".

بدوره، أكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أنّ "القوات المسلحة تعمل على وفق توجيهات القائد العام بحماية المنشآت الحيوية"، موضحًا أن عدد المصابين من الفرقة الخاصة خلال الجولة الجديدة من الاحتجاجات بلغ 46 عنصرًا بينهم ضابطان.

وقال الخفاجي، إنّ "بعض المحال قرب موقع التظاهرات في بغداد تعرضت إلى السرقة من مندسين"، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تعرضت إلى 1500 زجاجة حارقة حتى الآن.

اقرأ/ي أيضًا:

صور| إصابات بين صفوف متظاهرين وقوات أمن في بغداد

25 تشرين..



رفاق صفاء السرايّ يطلقون جولة جديدة من الاحتجاجات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات المعتقلين في أحداث احتجاجات بغداد.. ونداءً أمني إلى المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات المعتقلين في أحداث احتجاجات بغداد.. ونداءً أمني إلى المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).