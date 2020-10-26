رسول ينفي تصريحه بوجود مجاميع مندسة داخل المتظاهرين والتحرك لانهائها

2020/10/26 | 21:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، تصريح نسب له بوجود مجاميع مندسة داخل المتظاهرين.

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