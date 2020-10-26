نجم بايرن ميونيخ السابق ينصح جريزمان بمغادرة برشلونة

2020/10/26 | 21:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – وجّه الفرنسي بيسنتي ليزارازو، نجم بايرن ميونيخ السابق، نصيحة إلى مواطنه أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، بمغادرة النادي الكتالوني في أقرب فرصة ممكنة.



وقال ليزارازو في تصريحات لقناة “تيليفوت” التليفزيونية الفرنسية: “أعتقد أنه لاعب مبهر، وهو ما يظهر مع المنتخب الفرنسي، لكنه ليس كذلك في برشلونة، وهذه مشكلة حقيقية”.



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