القضاء يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن نائب من محافظة نينوى للتحقيق بتهم الفساد

2020/10/26 | 21:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين الموافق 26-10-2020، ان محكمة التحقيق المُختصَّة في النظر بقضايا الفساد بمحافظة نينوى طلبت من مجلس النواب رفع الحصانة عن أحد أعضائه الحاليّين وذلك لتتمكَّن من تبليغه بأمر الاستقدام الصادر بحقه.وأعلن مصدر مطلع ان “النائب الذي طالب القضاء من مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عنه هو …

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