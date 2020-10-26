2020/10/26 | 21:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – أيهم بويا ضمن نشاطات منظمة (جسر إلى – UPP) الإيطالية، وفي خطوة تعتبر الأولى، ضمن مشروع معًا للسلام، قام فريق مركز شباب تلكيف برفقة مجموعة من الشباب ومن كلا الجنسين ومن بلدات وقرى (بعشيقة وتللسقف وسادة وبعويزة والقبة وتلكيف) ومن مكونات سهل نينوى، في زيارة لجامع الهدى في قضاء تلكيف.حيث كان …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في خطوة للتعايش بين مكونات نينوى، منظمة UPP الإيطالية تطلق رسائل سلام وتعايش من قضاء تلكيف) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في خطوة للتعايش بين مكونات نينوى، منظمة UPP الإيطالية تطلق رسائل سلام وتعايش من قضاء تلكيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).