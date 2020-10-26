السليمانية.. الموقف الوبائي بكورونا خلال 24 ساعة

2020/10/26 | 21:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية يوم الاحد، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بكوفيد19 خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وذكرت المديرية في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه تم تسجيل 23 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية، كما غادر 4 مصابين بكورونا المستشفيات.

واضافت: انه تم تسجيل 8 حالات وفاة فيما يتلقى 212 من المصابين بالفايروس العلاج في المستشفيات الخاصة بكورونا.

واشارت المديرية الى، ان عدد المتبرعين ببلازما الدم للمصابين بفايروس كورونا وصل الى 1152 متبرعاً.

هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 21417 حالة اصابة و11581 حالة شفاء و1150 حالة وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار جائحة كورونا حتى الآن.

PUKmedia خاص‌

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