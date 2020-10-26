2020/10/26 | 21:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تأخير لثلاث ساعات.. البرلمان يفتتح جلسته بإصدار استنكار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/26 | 21:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تأخير لثلاث ساعات.. البرلمان يفتتح جلسته بإصدار استنكار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تأخير لثلاث ساعات.. البرلمان يفتتح جلسته بإصدار استنكار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).