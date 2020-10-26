البرلمان يُصوت على قانوني انضمام العراق الى اتفاقية العمل البحري وهوية وثائق البحار

2020/10/26 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروعي قانوني انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 ، وانضمام العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحار رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠٣

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦”، مبينا ان “مجلس النواب صوت ايضا على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحار رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠٣“.

وكان مجلس النواب افتتح، اليوم الاثنين، اعمال جلسته الـ (١٣) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي”

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