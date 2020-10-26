العنكوشي لكاتانيتش: لاعبونا يستحقون تمثيل اسود الرافدين

2020/10/26 | 21:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، ان فريقه يمتلك لاعبين يستحقون تمثيل المنتخب الوطني بكرة القدم.

وقال العنكوشي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “يوم امس وخلال مباراة ديربي بغداد بين الشرطة والزوراء، التقيت بمدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش وتحدثنا عن واقع المنتخب الوطني”.

واوضح “وجهت دعوة للمدرب للحضور الى ملعب الديوانية، واخبرته بان الفريق يمتلك لاعبين يستحقون اللعب في صفوف المنتخب”، مشيراً الى ان “كاتانيتش وعده بزيارة قريبة”.

يذكر ان الديوانية تغلب على النجف بهدف دون رد في الجولة الاولى من الدوري الممتاز.



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