الخزانة الأمريكية توسع عقوباتها ضد طهران ووزير النفط الإيراني في قائمتها السوداء

2020/10/26 | 21:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن توسيع العقوبات المفروضة على طهران، وإدراج وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه على القائمة السوداء الأمريكية.وأعلنت الوزارة أن العقوبات شملت أيضا أشخاصا إيرانيين آخرين، إضافة إلى شركات ومؤسسات إيرانية عدة، بما فيها وزارة النفط.كما جاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني أن …

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