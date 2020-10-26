2020/10/26 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الظواهر الإجرامية ودورها التنبؤي – رياض هاني بهار بالوقت الذي تهتم مراكز البحوث والدراسات الجنائية والأمنية بالعالم بأهمية رصد الظواهر لتطويرأدائها وتحديث الأساليب والوسائل المستخدمة لتحقيق التنبؤ الأمني، وتحقيق دور الأمن الاستباقي ، وبناء أساليب الإدارة بالمبادرة، وليست أساليب الإدارة برد الفعل .نحن في بلاد النهرين نتراجع عن العالم قسرا، نراوح وفق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الظواهر الإجرامية ودورها التنبؤي – رياض هاني بهار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الظواهر الإجرامية ودورها التنبؤي – رياض هاني بهار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).