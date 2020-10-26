الأنواء: أجواء مستقرّة والعظمى في بغداد 35


الأنواء: أجواء مستقرّة والعظمى في بغداد 35
2020/10/26 | 21:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       الأنواء: أجواء مستقرّة والعظمى في بغداد 35 بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الثلاثاء صحوا والحرارة العظمى في بغداد .

35 وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الثلاثاء في المناطق كافة صحو  ولاتغير في الحرارة , […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء: أجواء مستقرّة والعظمى في بغداد 35) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء: أجواء مستقرّة والعظمى في بغداد 35) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).

واصل القراءة على الزمان
Sponsored Links