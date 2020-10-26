2020/10/26 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: أجواء مستقرّة والعظمى في بغداد 35 بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الثلاثاء صحوا والحرارة العظمى في بغداد .35 وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الثلاثاء في المناطق كافة صحو ولاتغير في الحرارة , […]

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