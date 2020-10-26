2020/10/26 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة عزة إبراهيم الدوري عن 76عاماً بغداد- الزمان اعلن عن وفاة عزة ابراهيم الدوري نائب الرئيس الاسبق صدام حسين ونعى بيان لحزب البعث امس، الدوري لكنه لم يحدد مكان وفاته ولا اسبابها، كما خلا من اية اشارة لمن سيخلفه في قيادة جناحه الحزبي.وكان الحزب قد انشق الى كتلتين الاولى يرأسها الدوري […]

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