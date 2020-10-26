غضب يهز العالم بشأن الإساءة للنبي محمد.. هل تعيش الرئاسات العراقية الثلاث في جزيرة معزولة؟

2020/10/26 | 21:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تتواصل مظاهر الاحتجاج في أنحاء العالم العربي والإسلامي؛ تنديدا بإساءة فرنسا للنبي محمد صلى الله وسلم، حيث خرج مئات المحتجين في الشوارع والطرقات، بعدة دول عربية وإسلامية، فيما أصدرت دول أخرى بيانات استنكار وشجب، وصولاً إلى المقاطعة التجارية التي ألقت بظلالها سريعاً على صادرات فرنسا، التي طالبت تلك الدول بالعدول عن القرار.

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