2020/10/26 | 21:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ لفتت ياسمين أبو النجا ، ابنة الفنانة المصرية نجلاء فتحي، الأنظار إليها ، بعد ظهورها بفعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي، مع زوجها المخرج خضر محمد خضر.



واستطاعت ياسمين أن تتصدر حديث رواد السوشيال ميديا ، خلال الساعات الماضية ، بسبب موقف غريب لها مع زوجها أثناء تواجدهما على السجادة الحمراء، حيث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور..



ابنة نجلاء فتحي تثير الجدل بعد ظهورها فى مهرجان الجونة السينمائى وكالة الصحافة المستقلة.

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