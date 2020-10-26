القبض على (7) مطلوبين بينهم وفق جريمة الارهاب في قضاء علي الغربي بميسان

2020/10/26 | 21:55 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / القت قوات الشرطة في محافظة ميسان القبض على (7) مطلوبين بينهم وفق جريمة الارهاب في قضاء علي الغربي شمال مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".وقالت مديرية الشرطة في بيان ان مفارز قسم شرطة قضاء علي الغربي القت القبض على (7) مطلوبين للقضاء من بينهم (4) مطلوبين بالإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ما يعرف (بالدكة العشائرية) وآخرين مطلوبين وفق مخالفات قانونية اخرى"./انتهى

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