تأجيل التصويت على مشروع ومقترح قانونين

2020/10/26 | 21:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٧ لسنة ٢٠١٢ ،و على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧.- بطلب من اللجنة المالية النيابية./انتهى5

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