الفيصلي يفوز على الصريح بدوري المحترفين الأردني لكرة القدم

2020/10/26 | 21:55 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/فاز فريق الفيصلي على الصريح بهدف نظيف في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد عمان الدولي،بالعاصمة عمان، في لقاء مؤجل من الجولة السادسة لبطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذا الفوز تقدم الفيصلي للمركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما بقي الصريح خامسا عند 14 نقطة./انتهى

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