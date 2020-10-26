العراقيون لا ينتصرون لنبيهم (ص) إلا بطلب إيراني!!

2020/10/26 | 21:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس خافيا ان الحرب التي تُشن ضد الجمهورية الاسلامية في ايران، باعتبارها البلد الاخير الذي مازال يقاوم ويرفض الهيمنة الامريكية، ولا يعترف بالوجود المز...

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