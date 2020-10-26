أبورغيف: انتقالة ملحوظة في مستوى العلاقات الخارجية بين العراق والدول

2020/10/26 | 21:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني، نوفل ابورغيف، الاثنين، وجود انتقالة ملحوظة في مستوى العلاقات الخارجية بين العراق ودول العالم.

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