البرلمان يؤجل التصويت على تعديل قانونين يخصان التعليم والهيأة العراقية للاعتماد

2020/10/26 | 21:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اجل مجلس النواب في جلسته المنعقدة مساء الاثنين، التصويت على تعديل قانونين يخصان التعليم والهيأة العراقية للاعتماد.

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