البرلمان يُصوت على قانون انضمام العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦

2020/10/26 | 22:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] صوت مجلس النواب على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦.

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