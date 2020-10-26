الكعبي: ماضون بتشريع قانون المحكمة الاتحادية

2020/10/26 | 22:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي اليوم الاثنين، المضي بتشريع قانون المحكمة الاتحادية.

وحيا الكعبي أثناء جلسة مجلس النواب الشعب العراقي في ذكرى إحياء تظاهرة تشرين، مقدماً شكره للقوات الأمنية على تحملها الأذى من المندسين".

وأعلن الاستجابة لمطالب المتظاهرين المتمثلة بتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة وقانون انتخابات مجلس النواب.

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