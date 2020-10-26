رئاسة الاتحاد الوطني تعزي بوفاة عقيلة كريم خاني

2020/10/26 | 22:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاثنين، برقية تعزية بوفاة السيدة نظيرة مصطفى علي، عقيلة الشخصية المعروفة في كوردستان، كريم خاني محمود بك.

وجاء في البرقية:

نبعث التعازي الحارة والمواساة العميقة بوفاة السيدة نظيرة نظيرة مصطفى علي، عقيلة الشخصية المعروفة في كوردستان، كريم خاني محمود.

واننا في رئاسة الاتحاد الوطني الكورستاني نشارككم الحزن، ونعزيكم مرة ثانية، وندعو ان تكون هذه آخر احزانكم، ولروح فقيدتكم السلام.

رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة‌

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