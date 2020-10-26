الخزانة الاميركية توسع عقوباتها على ايران وتضع مسؤولا جديدا على قائمتها السوداء

2020/10/26 | 22:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، انها وسعت العقوبات المفروضة على طهران، وأدرجت وزير النفظ الإيراني بيجن نامدار زنكنه على القائمة السوداء الأميركية.

وقالت الوزارة، في بيان، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (26 تشرين الاول 2020)، أن "العقوبات شملت أيضا أشخاصا إيرانيين آخرين، إضافة إلى شركات ومؤسسات إيرانية عدة، بمن فيها وزارة النفط".

واضاف البيان أن "القيود شملت ناقلتي نفط تبحران تحت علمي هندوراس وبنما، على صلة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، فرضت في وقت سابق عقوبات جديدة على 5 كيانات إيرانية، بعد اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الثالث من تشرين الثاني المقبل.

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