2020/10/26 | 22:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٧ لسنة ٢٠١٢ ، وتأجيل التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧ ، بطلب من اللجنة المالية النيابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يؤجـل التصويت على مشروع ومقترح قانونين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يؤجـل التصويت على مشروع ومقترح قانونين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).