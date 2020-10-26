البرلمان يؤجل التصويت على تعديل قانون صندوق الاقسام الداخلية وهيئة الاعتماد

2020/10/26 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧، و مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٧ لسنة ٢٠١٢.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، انه “بطلب من اللجنة المالية، فان مجلس النواب يُؤجل التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧”، مبينا “كما انه بطلب اخر من اللجنة المالية ايضا، فان مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٧ لسنة ٢٠١٢”.

وكان مجلس النواب افتتح، اليوم الاثنين، اعمال جلسته الـ (١٣) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي.

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